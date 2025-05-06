بـ100 كغم .. العراق يرفع حيازته من الذهب ويحافظ على ترتيبه عالميا وعربيا

شفق نيوز/ أعلن مجلس العالمي للذهب، يوم الثلاثاء، عن ارتفاع احتياطيات العراق من الذهب بمقدار 100 كيلوغرام.

ووفق أحدث جدول نشره المجلس في شهر أيار/مايو الجاري، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن "العراق ارتفعت حيازته من الذهب بمقدار 100 كيلوغرام من الذهب لتبلغ حيازته 162.7 طناً بعد أن كانت 162.6 طنا خلال الشهر الماضي وهي تمثل 16.1% من باقي احتياطاته الأخرى".

واضاف ان "العراق حافظ على المرتبة الـ 28 في القائمة من أصل 100 دولة مدرجة في الجدول"، مبينا أن "العراق جاء الرابع عربيا بعد السعودية ولبنان والجزائر".

كما أشار المجلس إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تتربع على عرش باقي الدول بأكبر حيازة للذهب في العالم بواقع 8.133 آلاف طن، تليها ألمانيا 3.351 آلاف طن، ومن ثم جاءت إيطاليا 2.451 ألف طن، فيما تذيلت أيسلندا وبابوا غينيا بـ 2 طن".

يذكر أن المجلس العالمي للذهب يقع مقره في المملكة المتحدة، ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغير السوق، ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.