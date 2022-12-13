بـ10 مليارات دولار .. تعرف على أهم استيرادات العراق من الصين خلال عام واحد

شفق نيوز/ بلغ حجم إجمالي استيرادات دول الخليج العربي من الصين ومنها العراق 97 مليار دولار في 2021، واستحوذت الإلكترونيات على معظم هذه الاستيرادات بقيمة 35 مليار دولار، تلتها الآلات الميكانيكية بقيمة 17 مليار دولار، ثم المركبات بقيمة 4 مليارات حسب موقع trade map الذي يوفر خريطة للتجارة الدولية.

وبلغ حجم إجمالي استيرادات العراق من الصين 10.689 مليارات دولار في 2021، استحوذت الآلات الميكانيكية على معظم هذه الاستيرادات بقيمة 1.657 مليار دولار، تلتها الآلات والمعدات الكهربائية بقيمة 1.500 مليار دولار، ثم الاثاث والمفروشات بقيمة بلغت 809 ملايين دولار .

واضافت الى ان هذه الاستيرادات انخفضت بنسبة 2.13% عن العام 2020، فيما ارتفعت بنسبة 13% عن العام 2019.

واشارت ان استيرادات الصين من العراق بلغت قيمتها 26.647 مليار دولار كان النفط الخام اهم هذه الاستيرادات بقيمة مالية بلغت 26.643 مليار دولار، تليها منتجات كيمياوية بقيمة 1.263 مليون دولار".