بـ"محطات وخطوط جديدة" ..كهرباء ديالى تكشف عن خطتها لمواجهة الصيف

شفق نيوز/ كشف فرع توزيع كهرباء محافظة ديالى، اليوم الأحد، عن تشييد وتأهيل عدة محطات وخطوط جديدة للطاقة الكهربائية، ضمن خطته لمواجهة الصيف المقبل.

وقال مدير فرع توزيع كهرباء ديالى، مقداد الجوراني، لوكالة شفق نيوز، إن "الطواقم الفنية والهندسية أكملت تشييد وتأهيل أكثر من 10 محطات كهربائية مختلفة السعات، في مناطق متفرقة، بينها بني سعد والناي ودلي عباس والمقدادية ومندلي وخانقين وجلولاء، وخطوط مناطق غرب بعقوبة".

وأضاف الجوراني أن "فريق العمل باشر بتنفيذ عدة مشاريع لفك الاختناقات على خطوط الشبكة في مختلف المناطق، فضلا عن نصب مقاييس ذكية للمحطات الثانوية التحويلية ومحطات التوزيع للسيطرة على أحمال المنظومة الكهربائية، وتقليل الهدر وخسائر الطاقة الكهربائية".

وأشار الجوراني إلى أن"هذه الإجراءات ستدعم التيار الكهربائي، وتضمن عدم حدوث انقطاعات، نتيجة الحرارة المرتفعة خلال الصيف المقبل"، لافتاً إلى أن"معدل تجهيز الكهرباء للمواطنين في ديالى حالياً يفوق الـ16 ساعة، وهناك مساعي حكومية لتحسين ملف الطاقة الكهربائية بشكل عام".

وتسعى محافظة ديالى، لنتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء، وتوقيف استيراد الكهرباء من إيران، حيث تستورد ديالى الكهرباء عبر خط كرمنشاه – ديالى، الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 400 ميغاواط، بالإضافة إلى خط سربيل زهاب – خانقين، الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 150 ميغاواط، بينما تقدر حاجة المحافظة إلى أكثر من 900 ميغاواط من التيار الكهربائي.