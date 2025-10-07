بغياب أميركا.. الصين تستحوذ على نفط العراق خلال أيلول

شفق نيوز- بغداد

ذهبت غالبية صادرات العراق من النفط الخام المنقول بحرا إلى الدول الآسيوية، مع حصول الصين والهند وكوريا الجنوبية على الحصة الأكبر خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وفقًا للأرقام الرسمية.

وجاءت تفاصيل الصادرات اليومية على النحو التالي:

الصين: 1.106 مليون برميل يوميًا، بزيادة 34 ألف برميل يوميًا عن نفس الفترة من العام الماضي.

الهند: 873 ألف برميل يوميًا، بزيادة 39 ألف برميل يوميًا مقارنة بشهر سبتمبر 2024.

كوريا الجنوبية: 293 ألف برميل يوميًا، بزيادة 6 آلاف برميل يوميًا عن العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، سجلت الدول الأوروبية أيضاً ارتفاعا في وارداتها من النفط العراقي، على النحو التالي:

اليونان: 197 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ192 ألفًا في سبتمبر 2024.

فرنسا: قفزت وارداتها إلى 134 ألف برميل يوميًا، مقابل 45 ألفًا في نفس الشهر من العام الماضي.

هذا وتواصل صادرات النفط العراقي دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور العراق في أسواق الطاقة العالمية، مع تركيز واضح على تلبية الطلب المتزايد من الدول الآسيوية والأوروبية على حد سواء.