بغياب المصارف العراقية.. البنوك الأجنبية تهيمن على جوائز غلوبال فاينانس 2026

شفق نيوز- بغداد

أظهرت تصنيفات مجلة Global Finance الأميركية المتخصصة في الاقتصاد والبنوك والأسواق المالية لعام 2026 تفوقاً واضحاً للبنوك الأجنبية والإقليمية في قائمة الأفضل، في وقت لم تسجل فيه المصارف العراقية المحلية حضوراً ضمن هذه القوائم.

وبحسب ما نشرته المجلة، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد حصل مصرف المنصور على لقب أفضل بنك في العراق لعام 2026، وهو مصرف أهلي عراقي من حيث التسجيل والعمل، إلا أنه يعمل برؤوس أموال قطرية ويعود في ملكية الحصة الأكبر إلى مجموعة Qatar National Bank، ما يعكس استمرار تفوق البنوك المدعومة خارجياً في السوق العراقية.

كما منحت المجلة جوائزها لعدد من البنوك الدولية والإقليمية في مجالات متعددة، استناداً إلى معايير تشمل الأداء المالي، والانتشار الجغرافي، ومستوى الابتكار والخدمات الرقمية.

وفي المقابل، غابت المصارف العراقية المحلية الخالصة عن قائمة الأفضل لهذا العام، رغم تسجيلها حضوراً في سنوات سابقة، حيث تمكن مصرف التجارة العراقي من الفوز بجائزة "أفضل بنك لتمويل التجارة في العراق"، إلى جانب جوائز أخرى تتعلق بالكفاءة والأمان المصرفي.

ويرى مختصون أن هذا التباين يعكس التحديات التي تواجه القطاع المصرفي العراقي، لا سيما في مجالات التحديث التكنولوجي، وتعزيز الشراكات الدولية، ورفع كفاءة الخدمات، في ظل منافسة متزايدة تقودها بنوك عالمية تمتلك خبرات واسعة وإمكانات مالية كبيرة.