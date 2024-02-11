بغداد وأنقرة تتفقان على تسريع العمل بـ"طريق التنمية"

شفق نيوز/ اتفق العراق وتركيا، يوم الأحد، على ضرورة تسريع العمل بمشروع "طريق التنمية" الاستراتيجي، باعتباره مشروعاً عالمياً يخدم البلدين ودول المنطقة والعالم.

جاء ذلك، خلال زيارة أجراها وفد تركي، إلى محافظة البصرة جنوبي العراق، شهدت بحث سبل استكمال متعلقات مشروع "طريق التنمية" الفنية، والاطلاع على مشاريع ميناء الفاو الكبير، وفق بيان صادر عن وزارة النقل العراقية، ورد لوكالة شفق نيوز.

وضم الوفد التركي، عدداً من المديرين العموميين في وزارة الاتصالات والبنية التحتية التركية، كما حضر ممثلون عن الشركة الاستشارية الإيطالية المعنية بالمشروع.

وبحسب البيان، فإن المدير العام لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، ومدير عام السكك الحديد يونس الكعبي، بحثا مع الوفد التركي متعلقات طريق التنمية الفنية، واتفقا على عقد اجتماع دوري شهري لتسريع إجراءات طريق التنمية وآلية تنفيذه.

وأجرى الوفد التركي، جولة استطلاعية على مشروع النفق المغمور والطريق البري السريع الذي يربط بين ميناء الفاو وطريق التنمية، وأشاد بأعمال التنفيذ في مشاريع ميناء الفاو، واعتبره مشروعاً عالمياً يخدم العراق ودول المنطقة والعالم.

يذكر أن زيارة الوفد التركي كان قد جرى الاتفاق عليها في الزيارة الأخيرة لوزير النقل العراقي، رزاق محيبس، إلى أنقرة، والتي جرى خلالها الاتفاق على جملة أمور فنية تخص مشروع طريق التنمية.