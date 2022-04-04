بغداد وأنقرة.. استعداد لتطوير التجارة والاستثمار عبر القطاع الخاص

شفق نيوز / أبدى كل من العراق وتركيا، استعدادهما يوم الاثنين، لتطوير التجارة والاستثمار في مجال القطاع الخاص، فيما أشار رئيس غرفة تجارة بغداد، فراس الحمداني، إلى تشكيل لجنةً لإعداد ملتقى اقتصادي وتجاري مشترك في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال استقبال الحمداني، للسفير التركي في العراق علي رضا غوني، ورئيس مجلس الأعمال المشترك بين العراق وتركيا، جعفر الحمداني، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، جرى خلال اللقاء، التباحث حول أبرز القضايا التي تخص القطاعات المشتركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل تطويرها وتعزيزها باللقاءات الثنائية واستمرار العلاقات المشتركة وتسهيل إجراءات العمل التجاري المتبادل بين البلدين.

وأبدى رئيس غرفة تجارة بغداد، وفقاً للبيان، استعداده للتعاون مع التجار والمستثمرين الأتراك، مردفاً بالقول "شكلنا لجنةً لاعداد ملتقى اقتصادي وتجاري مشترك".

وأضاف الحمداني، "سنمنح رجال الأعمال والتجار الأتراك الراغبين بالعمل داخل بغداد، فيز الدخول والمساهمة في دعمهم الكامل من أجل بناء العراق وتطوير اقتصاده وتنشيط التجارة بكل صنوفها، لاسيما استثمار وفتح مشاريع إنتاجية، وبناء وحدات سكنية تقضي على أزمة السكن في عموم المحافظات العراقية".

من جانبه، أكد السفير التركي علي رضا غوني، استعداد بلاده لـ"التعاون مع العراق ودعم اقتصاده وتطوير مراحل إعادة تأهيل بناه التحتية، وإدخال مئات الشركات الاستثمارية والمشاركة في تفعيل برنامج الإنتاج الزراعي والتجاري المشترك بين البلدين".

وأشار غوني، إلى أن "تركيا تخطط لعقد مؤتمر مع غرفة تجارة بغداد، لأنها ترى أن القطاع الخاص له الدور الكبير في تطوير الاقتصاد العراقي والتركي، وكذلك سيتم العمل على عقد اتفاقات مشتركة".

ومن جهته، قال رئيس مجلس الأعمال العراقي التركي، جعفر الحمداني، إن "العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين قوية جداً، وهناك مساع لعقد ملتقى اقتصادي يدعم القطاع التجاري والتعاون المشترك بين البلدين، إضافةً إلى إنشاء معارض تركية عراقية، ودليل تجاري للتعرف على الشركات التي ترغب بالعمل في العراق".