بغداد وأربيل ضمن أفضل 1000 مدينة بمجال ريادة الأعمال

شفق نيوز- بغداد

أظهر تقرير "ستارت آب بلينك" العالمي لمنظومة الشركات الناشئة لعام 2026، يوم السبت، بقاء العراق خارج قائمة أفضل 100 دولة عالمياً في المؤشر، رغم تصنيفه ضمن الأسواق الناشئة الواعدة في مجال ريادة الأعمال.

ووفقاً للتقرير، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن مدينتا بغداد وأربيل سجلتا حضوراً ضمن قائمة أفضل 1000 مدينة عالمياً للشركات الناشئة، ما يعكس وجود نشاط ريادي متنامٍ في المدينتين، رغم التحديات التي تواجه بيئة الأعمال والابتكار في البلاد.

وبحسب التقرير، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حققت نمواً قوياً في بيئة الشركات الناشئة خلال عام 2026، فيما برز العراق كأحد الأسواق الصاعدة التي تمتلك إمكانات لتطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمال مستقبلاً.