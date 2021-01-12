بغداد وأربيل تناقشان الحد من استيراد الدواجن

شفق نيوز/ عقد وزير الزراعة العراقي، يوم الثلاثاء، اجتماعاً مشتركاً بحضور وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة اقليم كوردستان لمناقشة حماية قطاع الدواجن والحد من دخول المنتجات بصورة غير رسمية.

وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الوزير محمد كريم للخفاجي عقد، اليوم، اجتماعاً مشتركاً بحضور وزيرة الزراعة والموارد المائية في اقليم كوردستان بيكرد طالباني والوفد المرافق لها، مبينة أن الجانبين بحثا الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم فيما يتعلق بإيجاد الحلول المناسبة لإيقاف دخول المنتجات المهربة وحماية المنتج المحلي، فضلا عن تفعيل التعاون الزراعي بين الجانبين، بحضور الكادر المتقدم في الوزارة ورئيس جمعية منتجي الدواجن ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، وعدد من المختصين بالإنتاج الحيواني.

وبين الخفاجي خلال الاجتماع، بحسب البيان، أن الهدف هو مناقشة الملفات العالقة وإيجاد الحلول المناسبة، للوصول إلى حلول وتحديد نقاط متفق عليها بواسطة لجان فرعية يتم تكاليفها لهذا الغرض، مشيراً إلى إعداد محضر لرفع للمجلس الوزاري للاقتصاد.

وأوضح البيان، أنه تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بخصوص دعم وتنشيط العمل الزراعي، ومد يد العون للفلاحين وحسب الضوابط والتعليمات التي نصت عليها القوانين في الحكومة الاتحادية، فضلاً عن مناقشة الالتزامات بين الطرفين، ومنها حماية المنتج المحلي وتشجيع القطاع الخاص، بما يعود بالفائدة الاقتصادية لميزانية الدولة.

حيث شدد الخفاجي على حل كافة الإشكالات بالحوار المتبادل بين الجانبين وإنهاء ملف إدخال منتجات الدواجن بصورة غير رسمية، مؤكداً أن التكامل الاقتصادي والزراعي لعموم العراق سيكون هدفا استراتيجيا، وحماية المنتج ستكون بصورة عامة لدعم الفلاحين ومربي الدواجن وتوفير الجدوى الاقتصادية المناسبة لهم.

واشار البيان الى إدراج محضر خاص بمحاور اللقاء لغرض دراستها وعرضها على الجهات العليا، وبما ينسجم مع التعليمات النافذة.

من جانبها عبرت وزيرو زراعة إقليم كوردستان، عن سعادتها باللقاء وفتح باب الحوار، موضحة أن هذه المبادرة تحدث لأول مرة وتحسب لصالح وزارة الزراعة في الحكومة الاتحادية، بغية اللقاء بصورة مباشرة وإيجاد الحلول المناسبة للطرفين، مؤكدة حرص الإقليم على حماية المنتج المحلي وتشديد الاجراءات في المنافذ الحدودية والسيطرات الحكومية التابعة للإقليم، ومنع التهريب.

كما دار نقاش خلال الاجتماع وتمخض عن قيام المختصين في الجانبين بعقد اجتماع تخصصي لتناول كل التفاصيل الهادف إلى تعضيد التعاون ورفع القدرات الإنتاجية من خلال توحيد الجهود ورفع مستوى التنسيق خدمة للاقتصاد الوطني.