بغداد وأربيل تغلقان على ارتفاع بأسعار صرف الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الخميس، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، اقفلت على سعر صرف بلغ 144700 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح اليوم 144300 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 145750 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 143750 دينارا لكل 100 دولار.

وفي اربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 145150 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145050 دينارا مقابل 100 دولار.