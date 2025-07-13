بغداد وأربيل تبحثان توحيد الإجراءات الجمركية لرفع الكفاءة وحماية الاقتصاد

شفق نيوز- بغداد

بحث مدير عام الهيئة العامة للجمارك العراقية، ثامر قاسم داود، مع وفد من جمارك إقليم كوردستان، يوم الأحد، تنفيذ برنامج "الأسيكودا" لرسم مسارات تحدد آليات التطبيق الإلكتروني على المستوى الوطني.

وعقد الاجتماع في مقر الهيئة بالعاصمة بغداد، بحضور فريق الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" والفريق الوطني المسؤولين عن تنفيذ برنامج "الأسيكودا".

وبحسب بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز، فقد شدد مدير الجمارك العراقية خلال الاجتماع على أهمية المضي نحو إجراءات جمركية موحدة بين المنافذ الاتحادية والإقليمية.

وأكد، أن اعتماد نظام "الأسيكودا" سيساهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز المعاملات الجمركية مما ينعكس إيجابياً على حركة التجارة وحماية الاقتصاد الوطني من التهرب والتهريب والمخالفات القانونية.

وأشار البيان، إلى أن الاجتماع تناول عدداً من النقاط المهمة أبرزها تفعيل الربط الإلكتروني بين المراكز الجمركية الاتحادية ومراكز الإقليم، ومناقشة الفوارق في آليات التقييم والتخليص الجمركي، وتعزيز الشفافية والرقابة وتبادل المعلومات بصورة فورية.

واختتم البيان بالقول، إن هذا الاجتماع يأتي كجزء من مساعي وزارة المالية متمثلة بالهيئة العامة للجمارك لتوحيد النظام الجمركي والانتقال إلى بيئة رقمية متكاملة تواكب التطورات العالمية وتوفر بيئة آمنة وفعالة للتجارة والاستثمار.