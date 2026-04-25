بغداد وأربيل.. الدولار يفتتح مرتفعاً ويواصل مكاسب الأسبوع الماضي

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، ارتفاعاً في أسواق بغداد وأربيل مع افتتاح تداولات الأسبوع.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين ببغداد، لتسجل 155,250 ديناراً لكل 100 دولار، مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي التي بلغت 154,950 ديناراً.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت ارتفاعاً أيضاً؛ إذ بلغ سعر البيع 155,750 ديناراً، بينما بلغ سعر الشراء 154,750 ديناراً لكل 100 دولار.

وفي أربيل، سجلت الأسواق ارتفاعاً مماثلاً؛ حيث بلغ سعر البيع 155,050 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154,900 دينار.