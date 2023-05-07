بغداد وواشنطن تؤكدان على دعم جهود الإصلاح المصرفي العراقي

شفق نيوز/ أكدت وزيرة المالية العراقية وسفيرة الولايات المتحدة لدى بغداد، يوم الأحد، على دعم الإجراءات الحكومية في مجال الإصلاح المصرفي العراقي.

وقالت المالية العراقية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن وزيرتها طيف سامي استقبلت، اليوم، سفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى بغداد إلينا رومانوسكي، مبينة أنه جرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون المختلفة بين العراق والولايات المتحدة، وسبل دعم المؤشرات المتنامية للاقتصاد العراقي، والجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار.

وجرى التأكيد، خلال اللقاء، وفق البيان، على التعاون في مجال الإصلاح المصرفي الذي تتبناه الحكومة، الى جانب بحث امكانية عقد شراكات استثمارية طويلة الأمد عبر تهيئة الظروف البيئية الاستثمارية المستقرة في السوق العراقية.

وفي 12 نيسان الماضي، أبدت وزارة الخزانة الأمريكية، "مرونة واستعداداً كبيرين" لمساعدة البنك المركزي العراقي والمالية العراقية في تحقيق استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار.

فيما أعلن العراق، الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، على عقد برنامج "غير تمويلي" يتضمن تقديم الصندوق الدعم الفني والاستشاري للإصلاح الاقتصادي الذي تتبنّاه الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.