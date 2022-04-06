بغداد وكوردستان تبحثان تبادل المحاصيل والمنتجات الزراعية ومعالجة التهريب

شفق نيوز/ ترأس وزير الزراعة الاتحادي محمد الخفاجي، اليوم الاربعاء، اجتماعاً تداولياً مع وفد إقليم كوردستان، لمناقشة الإجراءات المتبعة في عملية تبادل المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية وفقاً للروزنامة.

وشدد الخفاجي بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على "ضرورة ضمان إنجاح الخطة الزراعية بغية زيادة الإنتاج الوطني وتوفير المنتجات الزراعية والحيوانية في الأسواق المحلية وفقاً للروزنامة الزراعية".

وجرى خلال الاجتماع بحسب البيان، "مناقشة المواد والمحاصيل الزراعية (الخضروات والفواكه والمنتجات الحيوانية) الخاضعة للضريبة الجمركية والممنوعة من الإستيراد، فضلاً عن آلية الاستمارة التي ستتبع لتنظيم عملية نقل المنتجات والمحاصيل الزراعية من وإلى إقليم كردستان وبحث موضوع معالجة التهريب من خلال الجهات المعنية".

وأكد الخفاجي على "تسهيل عملية إستلام محصول الحنطة داخل وخارج الخطة المسوقة من الفلاحين والمزارعين للموسم الزراعي الحالي وصرف مستحقاتهم المالية خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تسليم محصولهم من الحنطة".

وشدد على "موضوع الرسم الجمرگي والضريبي لعملية الإستيراد وتشكيل غرفة عمليات تضم المختصين في وزارة الزراعة الإتحادية ووزارة الزراعة في الإقليم لمتابعة تنفيذ الآلية المتبعة من خلال الاستمارة الالكترونية الخاصة بالسلع والمحاصيل الزراعية والحيوانية وكذلك بحث تأسيس شركة تسويقية للتجهيزات والمواد الزراعية وبشراكة وزارتي الزراعة الاتحادية وزراعة الاقليم من خلال القطاع المختلط".

وأشاد وزير الزارعة الاتحادي بـ"تطور مشاريع تربية الدواجن وإنتاج محاصيل الخضر المزروعة في الاقليم، مبيناً بضرورة الاهتمام ودعم المنتج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني".