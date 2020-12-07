بغداد والرياض توقعان اتفاقيتين بقيمة 40 مليون دولار

شفق نيوز/ وقع العراق والسعودية، يوم الاثنين، اتفاقيتين احداهما لإنشاء "صوامع غلال" في محافظة الديوانية بمبلغ 25 مليون دولار وأخرى لإنشاء مستشفى "الصقلاوية" بقيمة 15 مليون دولار، كما ابرما محضري اللجنة الإسلامية والثقافية والدورة الرابعة للمجلس التنسيقي المشترك.

وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الأخير استقبل، اليوم، وفداً سعودياً برئاسة وزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح، وأعضاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي، مبيناً أنه جرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الصُعد، فضلاً عن البحث في الخطوات المتخذة للمضي بتعزيز التعاون الاقتصادي.

ونقل الوفد السعودي، بحسب البيان، تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده محمد بن سلمان الى الكاظمي، وتأكيدهما على أهميّة تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافّة.

ورحّب رئيس مجلس الوزراء بزيادة التبادل التجاري بين البلدين بعد فتح منفذ عرعر الحدودي في الشهر الماضي، كما دعا المجلس التنسيقي الى تسريع الخطوات العملية في توسيع العلاقات الاقتصادية بين العراق والمملكة العربية السعودية.

كما أكّد رئيس الوفد السعودي أن تعزيز التعاون القائم سيمكن البلدين الشقيقين من مواجهة التحديات المشتركة سواء في مجال مواجهة جائحة كورونا، أو في المجالات الاقتصادية التي ستنعكس إيجاباً على رفاه البلدين واستقرارهما، فضلاً عن تعزيز السِلم الإقليمي.

بدوره ترأس وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم، اليوم، اعمال اللجنة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية والإغاثة، ضمن اعمال المجلس التنسيقي العراقي- السعودي المشترك، الذي بدا أعماله، اليوم الاثنين في بغداد، بحضور وفد سعودي رفيع المستوى، برئاسة وزير التجارة، ماجد القصبي.

وفي مستهل الجلسة التي حضرها عدد من الوزراء وممثلي الجهات ذات العلاقة، رحب الوزير بالوفد الضيف، مثمناً مستوى التعاون وما وصلت اليه العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى ان المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون في مختلف المجالات.

وبحسب بيان لوزارة التخطيط ورد الى وكالة شفق نيوز، فقد جرى خلال اللقاء بحث ومناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها، اتفاقية حماية الاستثمارات بين العراق والمملكة العربية السعودية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتوفرة في العراق، وإمكانية دخول الشركات السعودية للاستثمار في العراق.

كما ناقش الجانبان، تفاصيل المشاريع التي سيتم تمويلها من القرض السعودي.

الى ذلك شهد اللقاء توقيع اتفاقية إنشاء صوامع غلال في محافظة الديوانية بمبلغ 25 مليون دولار. لدعم القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل، بالإضافة الى توقيع اتفاقية إنشاء مستشفى الصقلاوية بقيمة 15 مليون دولار لتقديم الخدمات الطبية والصحية لأبناء محافظة الانبار.

كما وقّع الطرفان، وفق اعلام وزارة التخطيط، محضري اللجنة الإسلامية والثقافية و الدورة الرابعة للمجلس التنسيقي العراقي- السعودي المشترك.