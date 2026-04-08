بغداد واربيل تتفقان على تشكيل فريق "الأسيكودا" الخاص بإقليم كوردستان

شفق نيوز - بغداد

اتفقت وزارة المالية العراقية، يوم الأربعاء، مع وفد متخصص من أربيل على تشكيل فريق لإقليم كوردستان بهدف تطبيق نظام الأتمتة الجمركية "الاسيكودا" خاصة بعد الجدل الحاصل بهذا الصدد.

و​ترأست وزيرة المالية طيف سامي، اجتماعاً موسعاً لمناقشة مسودة اتفاق تطبيق هذا النظام تنفيذاً لتوجيهات المجلس الوزاري للاقتصاد في جلسته المنعقدة بتاريخ السادس من نيسان لعام 2026.

وحضر الاجتماع مدير عام الهيئة العامة للجمارك الاتحادية، ومدير عام جمارك الإقليم ومعاونه، ومستشار وزير داخلية الإقليم، ورئيس قسم تكنولوجيا المعلومات هناك، ومدير القسم القانوني في الهيئة العامة للجمارك الاتحادية بالإضافة إلى فريق خبراء منظمة الأونكتاد الدولية.

​وشددت وزير المالية خلال الاجتماع على ضرورة مراعاة القوانين ضمن نظام الاسيكودا وتحديد التعارضات القانونية كافة بين الجانبين لغرض مواءمتها واستحصال الموافقات الرسمية بشأنها.

كما أشارت وزارة المالية في بيان، أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق الأسيكودا الخاص بالإقليم ليكون جزءاً من الفريق الوطني الموحد مع التأكيد على استكمال متطلبات النظام كافة من قبل الشركات المعنية في الإقليم وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات لكل طرف بدقة لضمان انسيابية العمل.

​وفي سياق تعزيز الجوانب الفنية، وجهت الوزير سامي، بتوفير واجهة باللغة الكوردية ضمن النظام واعتمادها في الاستمارات عند التطبيق الفعلي أسوة باللغتين العربية والإنكليزية لضمان سهولة الاستخدام.

كما تضمن الاتفاق إطلاق برنامج تدريبي شامل يتولى فيه الفريق الوطني تدريب الكوادر العاملة على النظام في الإقليم بما يضمن رفع الكفاءة الفنية وتوحيد معايير الإدارة الكمركية في جميع المنافذ الحدودية.