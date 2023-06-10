بغداد واربيل تغلقان على انخفاض بأسعار الدولار

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم السبت، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد، أقفلت على سعر صرف بلغ 146000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت الاسعار صباح هذا اليوم 146500 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار عراقي، بينما بلغ سعر الشراء 145000 دينار لكل 100 دولار.

وفي اربيل سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145950 دينارا مقابل 100 دولار.