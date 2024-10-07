بغداد.. مداهمة شقة دعارة واعتقال نساء ورجال

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، عن القبض على 10 أشخاص بينهم نساء، خلال مداهمة شقة في منطقة السعدون وسط العاصمة بغداد تُستخدم للدعارة والبغاء.

وأوضحت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، أنه بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بوجود الشقة، تم تشكيل فريق عمل مختص من مركز شرطة السعدون وفوج طوارئ بغداد الرصافة الثالث، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، والتوجه إلى المكان لمداهمته والقبض على الأشخاص المتواجدين في الشقة.

وأضاف البيان أنه تم إيداع المعتقلين التوقيف لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

في سياق متصل، أعلنت مفارز قيادة عمليات بغداد المشتركة عن القبض على 13 متهماً، بينهم متهمان بحوزتهما 100 بطاقة صرف آلي (ماستر كارد) و200 شريحة اتصال دون تخويل من الجهات ذات العلاقة.

كما تم، وفق بيان صدر عن العمليات، ضبط أربعة مسدسات وثلاثة بنادق، بالإضافة إلى كمية من المواد المخدرة وأجهزة تعاطيها، وأدوية منتهية الصلاحية. وتم حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية، وذلك خلال نصب السيطرات المفاجئة "الوقتية" في جانبي الكرخ والرصافة.

تأتي هذه العمليات الأمنية ضمن جهود الوزارة لتعزيز الأمن وتطبيق القانون في العاصمة بغداد.