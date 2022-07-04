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بغداد.. إحباط محاولتي انتحار من أعلى جسرين وانتشال جثة من نهر دجلة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-04T07:30:16+0000
بغداد.. إحباط محاولتي انتحار من أعلى جسرين وانتشال جثة من نهر دجلة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باحباط محاولتي انتحار من أعلى جسرين وانتشال جثة من نهر دجلة بمناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مفارز النجدة النهرية انقذت شخصاً قام برمي نفسه من أعلى جسر الجادرية وسط بغداد، إلى داخل النهر بقصد الانتحار، مشيرا الى تسليمه للجهات المختصة وفق اجراءات اصولية.

وأوضح المصدر، أن دوريات النجدة انقذت، كذلك شخصا حاول رمي نفسه من أعلى جسر 14 رمضان في المنصور ببغداد، بقصد الانتحار، مؤكدا تسليمه الى احد المراكز الامنية وفق اجراء اصولي.  

وبين المصدر، أن مفارز النجدة النهرية انتشلت جثة شاب غريق من داخل نهر دجلة ضمن منطقة جسر ديالى، في بغداد، مبينا أن الجثة ليس عليها اثار شدة خارجية والمعلومات تشير الى ان الحادث حصل اثناء السباحة. 

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