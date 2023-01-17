بغداد تؤكد قرب توزيع مستحقات فلاحي كوردستان لعامي 2015-2016

شفق نيوز/ أعلن وزير التجارة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، البدء بتوزيع مستحقات فلاحي إقليم كوردستان لعامي 2015-2016 خلال الفترة القليلة القادمة، مؤكدا في ذات الوقت استقرار تأمين الأمن الغذائي والخزين الاستراتيجي في محافظات البلاد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "وزير التجارة أثير داود الغريري استقبل في مكتبه، اليوم، وفداً من نواب إقليم كوردستان لبحث عدد من الملفات أهمها صرف مستحقات فلاحي الإقليم لعامي 2015-2016 وتجهيز واستلام مفردات السلة الغذائية والطحين وإجراءات الرقابة بما يتعلق بالتجهيز والاستلام"، مبينا أن الوزارة "تسعى مع الجهات ذات العلاقة لحسم ملف مستحقات الفلاحين لعامي 2015-2016 وسيتم التوزيع خلال الأيام القادمة".

وأضاف البيان أن "الجانبين ناقشا أيضا ملفات الموسم التسويقي واستلام محصول الحنطة لهذا العام وتأمين مستحقات الفلاحين والمسوقين كذلك تأمين الأمن الغذائي وجهود الوزارة في تطوير العمل بكافة قطاعاتها".

واكد الوزير الغريري خلال اللقاء، "على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبما يسهم في تطوير الاداء الحكومي الذي سينعكس بدورة على عمل مختلف القطاعات وهذا يصب في خدمة المواطنين".

وأشار الوزير خلال البيان الى "استنفار كافة الجهود والطاقات في الوزارة من اجل ايصال المواد الغذائية الى المواطنين في كافة المحافظات ومتابعة الوكلاء بشكل يومي من خلال اللجان الرقابية، وحثهم على التواصل مع المواطنين والاسراع بتجهيز مفردات السلة الغذائية والطحين"، مبينا ان "هذا يسهم في استقرار أسعار سوق المواد الغذائية في كافة المحافظات علماً ان هناك ارتفاع عالمي في أسعار الحنطة والمواد الغذائية".

ونقل البيان عن وزير التجارة قوله: "اليوم نؤكد الاستقرار في تأمين الأمن الغذائي والخزين الاستراتيجي في محافظات البلاد".