بغداد تُحافظ على الاستقرار وأربيل تُسجل صعوداً في الدولار مع افتتاح بورصات العملة

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، في أسواق بغداد، وارتفعت في اربيل مع انطلاق التداولات صباح اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 153,100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح أمس الثلاثاء.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 153,500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 152,500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 153,300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153,150 دينارًا مقابل 100.