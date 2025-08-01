بغداد توفد وزيراً الى طهران لتأمين كميات الغاز لتوليد الكهرباء

شفق نيوز- بغداد

وصل وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، يوم الجمعة، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية، لبحث ملف إمدادات الغاز، وسبل ضمان التزام الجانب الإيراني بتوريد الكميات المتفق عليها بين البلدين.

وذكر بيان لوزارة الكهرباء وورد لوكالة شفق نيوز، أن "العراق وإيران أبرما عقداً يقضي بتوريد نحو 55 مليون متر مكعب يومياً من الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء الغازية في العراق، إلا أن هذه الكميات شهدت تراجعاً منذ شهر أيار/ مايو الماضي، مما تسبب في توقف عدد من المحطات وانخفاض ساعات التجهيز".

واضاف ان "زيارة الوزير تأتي في وقت يشهد فيه العراق موجة حر شديدة تعد من الأقسى هذا الصيف، بالتزامن مع قرب حلول زيارة الأربعين المليونية، وهو ما يتطلب تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية وتأمين احتياجاتها من الوقود لضمان استمرار الخدمة للمواطنين والزائرين على حد سواء".