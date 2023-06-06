بغداد توصي إقليم كوردستان باستكمال إجراءات فتح بنك "نيشتمان" الحكومي

شفق نيوز/ أوصى المجلس الوزاريّ للاقتصاد في حكومة بغداد، يوم الثلاثاء، اقليم كوردستان باستكمال إجراءات فتح بنك "نيشتمان" الحكومي.

جاء ذلك خلال الجلسة السابعة عشر لسنة 2023 للمجلس الوزاريّ للإقتصاد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وفق بيان صدر عن مكتبه، ورد الى وكالة شفق نيوز.

وذكر البيان، أن حسين ترأس الجلسة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط ووزراء الماليَّة والتجارة والصناعة والزراعة والعمل والشُؤُون الاجتماعيَّة ومُحافظ البنك المركزيّ العراقيّ ورئيس الهيئة الوطنيَّة للإستثمار ومستشاريّ رئيس الوزراء للشُؤُون الإقتصاديَّة والقانونيَّة ورئيس هيئة الأوراق الماليَّة.

وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله وأتخذ القرارات المناسبة بشأنها، كما أستضاف المجلس وفد إقليم كوردستان برئاسة الوزير عبد الحكيم خسرو ومدير عام المصارف الخاصة في الإقليم ومدير عام تسجيل الشركات في وزارة التجارة الإتحاديَّة لمناقشة فتح مصرف حكومي في الإقليم.

وتابع البيان، أنه بعد مناقشات مستفيضة ومن أجل ربط جميع المصارف في العراق وفق منظومة موحدة اوصى المجلس بإنَّ يقوم الإقليم باستكمال إجراءات فتح بنك نيشتمان ( الوطني ) الحكومي، وان يقوم البنك المركزيّ العراقيّ وفق قوانينه النافذة بمنحه الإجازة وأنَّ يقوم بعمليَّة الإشراف والمراقبة وأنَّ تودع الوثائق والمستندات لدى وزارة التجارة الإتحاديَّة دائرة مسجل الشركات.

كما قرر المجلس تعديل مبلغ الغرامات المتعلقة بالمخالفات في دوائر أمانة بغداد والبلديات في المُحافظات من أجل الحفاظ على الممتلكات العامة والشوارع والنظافة والبيئة والتصميم الأساس للمدن.