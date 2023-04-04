بغداد توافق على 30٪ من إجمالي مصادر الطاقة في مشروع توتال

شفق نيوز/ قالت مصادر يوم الثلاثاء، إن بغداد توصلت إلى اتفاق للاستحواذ على حصة 30 بالمئة في مشروع توتال إنرجي للعراق الذي تبلغ قيمته 27 مليار دولار والذي تأجل طويلا

تم توقيع الصفقة في عام 2021 لشركة Total Energies لبناء أربعة مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة باستثمارات أولية قدرها 10 مليارات دولار في جنوب العراق على مدى 25 عامًا.

وطلب العراق على حصة 40٪ في المشروع وهي نقطة شائكة رئيسية حيث تريد Total Energies حصة الأغلبية.

وقال مصدر بقطاع الصناعة بحسب رويترز إن اتفاق خفض الحصة إلى 30 بالمئة تم إبرامه بعد اجتماعات في بغداد خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال مسؤول كبير في وزارة النفط العراقية "الاتفاق ينبغي تفعيله في غضون أيام."

ويتضمن المشروع إنشاء شبكة لتجميع الغاز الطبيعي لتزويد محطات الطاقة المحلية من خلال توسعة حقل رطاوي، وبناء منشأة معالجة مياه البحر على نطاق واسع لزيادة الإنتاج من الحقول الأخرى باستخدام حقن المياه ومحطة طاقة شمسية كبيرة في البصرة.

وقالت مصادر مطلعة على هذا الأمر إن شركة قطر للطاقة ستشارك أيضًا في الكونسورتيوم وستشارك في المشروع.