بغداد تكشف حقيقة إبرامها اتفاق النفط مقابل الإعمار مع مصر

شفق نيوز/ نفت الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، إبرامها اتفاقاً يقضي بمقايضة النفط مقابل الإعمار مع نظيرتها المصرية.

وقال المتحدث باسم الحكومة أحمد ملا طلال، في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، وحضرته وكالة شفق نيوز، "ننفي توقيع الحكومة اتفاقاً مع مصر تحت بند النفط مقابل الإعمار"، مبيناً أن "توقيع بروتكولات التفاهم مع مصر نتاج لمقررات القمة الثلاثية".

وأضاف ملا طلال، أن "الشركات المصرية ستنفذ مشاريع مهمة في البلاد".