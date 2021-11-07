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بغداد تقلل من اهمية افتتاح سد "اليسو" التركي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-07T13:59:31+0000
بغداد تقلل من اهمية افتتاح سد "اليسو" التركي

شفق نيوز/ قللت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الاحد، من اهمية افتتاح سد إليسو التركي على نهر دجلة، واصفة اياه بأنه "إجراء بروتوكولي".

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "بعض وسائل الإعلام تناولت خبراً مفاده أفتتاح سد أليسو جنوب شرق تركيا على نهر دجلة"، موضحة أن "سد اليسو الواقع على نهر دجلة جنوب شرق تركيا تم انجازه واكمال عملية الخزن المائي فيه وتشغيله  منذ عام ٢٠١٩ وهو سد أنشئ لأغراض توليد الطاقة الكهربائية ودخل الخدمة منذ ذلك التاريخ".

وأضافت أن "افتتاحه من قبل الحكومة التركية أفتتاح بروتكولي يقع ضمن احتفالات الجمهورية التركية بمئوية تأسيسها.. لذا أقتضى التنويه".

وافتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم امس السبت، سد "اليسو" رسمياً بسعة تخزين تبلغ 11 مليار متر مكعب، وأكد أن  الماء أثمن وأهم مورد استراتيجي في القرن الحالي!

 وبحسب مراقبين، فأن السد يتخذ بعدا جيوسياسيا أيضا، لأنه يدخل في إطار مفاوضات حساسة بين تركيا والعراق بشأن مياه نهر دجلة.

ويخشى مختصون من أن يؤدي ملئ السد بالمياه إلى انخفاض كمية مياه دجلة التي تدخل الأراضي العراقية، مع العلم أن العراق يعاني أصلا من نقص في المياه.

يذكر أن تركيا بدأت ملء خزان السد في يونيو/ حزيران 2018، لكنها أوقفت العملية مؤقتا بعد أسبوع بسبب شكوى العراق من نقص تدفق المياه في النهر في ذروة الصيف.

 

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