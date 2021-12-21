بغداد تقرر الاستمرار بجباية 5 آلاف دينار عن كل شاحنة في المنافذ

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية يوم الثلاثاء عن تصويت مجلس الوزراء على قرار الاستمرار في جباية 5 آلاف دينار عن كل شاحنة تعبر المنافذ الحدودية.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن رئيس الهيئة عمر عدنان الوائلي حضر جلسة مجلس الوزراء اليوم لمناقشة مقترح وزارة المالية/ الهيأة العامة للكمارك المتضمن "الغاء قرار مجلس الوزراء المرقم ٢١٤ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتخفيض أجور الموازين الجسرية والعودة الى جباية ١٠٠٠٠ دينار للطن الواحد".

وأضافت، أن "رئيس الهيئة عرض الاسباب الموجبه التي سبق وعرضتها هيئة المنافذ الحدودية حول جدوى واهمية تخفيض اجور الميزان الجسري في المنافذ الحدودية والتي كان اهمها دعم المستوردين والتجارة في منافذنا الاتحادية وتخفيض الاجور على العاملين في التبادل التجاري من أجل تشجيع التجارة وكذلك المحافظة على اسعار المواد الغذائية والزراعية وباقي البضائع الواردة عبر منافذنا الاتحادية".

وتابعت أنه "بعد الاستماع للاسباب الموجبه التي عرضها الوائلي صوت المجلس بالاجماع على الاستمرار بالعمل وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء ٢١٤ لسنة ٢٠٢٠ والاستمرار بجباية أجور ميزان ٥ الف دينار مقطوعة عن كل شاحنة من اجل دعم وتشجيع التجارة عبر منافذنا الاتحادية".