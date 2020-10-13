بغداد تقترح على كوردستان تأسيس شركة لإدارة الملف النفطي

شفق نيوز/ قدم وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، الثلاثاء، مقترحاً يقضي بتأسيس شركة نفط مشتركة، تتولى إدارة شؤون استخراج وتصدير النفط من إقليم كوردستان.

ويتولى إقليم كوردستان منذ عقود، استخراج وتصدير نفطه؛ في وقت يعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.

وقال الوزير العراقي في تصريح للوكالة الرسمية "واع"، إن بغداد "قدمت مقترحاً لتأسيس شركة نفطية في إقليم كوردستان، لإدارة عمليات الاستخراج والتصدير، وترتبط فنياً وإدارياً برئاسة الإقليم ووزارة النفط الاتحادية".

وتريد بغداد التوصل لاتفاق نهائي بين الحكومة الاتحادية والإقليم، أسوة بالشركات النفطية العاملة في المحافظات المنتجة.

وأوضح عبد الجبار، أن "تفاهمات ايجابية بين الحكومة المركزية وإقليم كوردستان، بشأن إنتاج وتصدير النفط المنتج في حقول الأخير، ضمن المفاوضات الجارية بين الطرفين والمتعلقة بالسياسة النفطية في الإقليم طبقاً للدستور".

وزاد: "المباحثات تؤكد وجود رؤى وأفكار جديدة للإقليم، لإدارة الحقول النفطية مع المركز في بغداد"، مؤكداً أن "سياسة وزارة النفط هي إدارة الثروات النفطية سواء كان في الإقليم أو المحافظات المنتجة وفقاً للدستور".

وكانت بغداد تدفع شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي إقليم كوردستان، لكنها أوقفتها مطلع العام الحالي، بسبب خلافات بين الجانبين.

وأُلزم الإقليم بحسب اتفاق سابق مع الحكومة، بتسليم 250 ألف برميل خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لشركة شركة "سومو" الحكومية، وتسلم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية.