بغداد تفرض رسوماً جمركية على "الكلينكس" وحافظات الطعام

شفق نيوز- بغداد

أقرت الحكومة العراقية، يوم الأحد، فرض رسوم جمركية إضافية بنسب تتراوح ما بين 30% و75% على الصحون وحافظات الطعام، والمناديل الورقية.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الثانية والثلاثين التي عقدت برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني.

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ضمن مسار دعم الصناعة والإنتاج المحلّي، أنه "أقر فرض رسم جمركي إضافي بنسبة (30%) من وحدة قياس منتج (الصحون والحافظات البيضاء مصنوعة من مادة حبيبات البولي ستايرين لحفظ الطعام)، المستوردة من الدول والمناشئ كافة".

كما أقر المجلس، بحسب البيان، "فرض رسم جمركي إضافي بنسبة (75%) من وحدة قياس منتج (المناديل الورقية) المستوردة إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية".

ونوّه إلى أن هذا القرار ينفذ بعد (120) يوماً من تاريخ إصداره.