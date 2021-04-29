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بغداد تعلن عن اتفاق وشيك مع دمشق لاستيراد الغاز السوري

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-29T11:48:38+0000
بغداد تعلن عن اتفاق وشيك مع دمشق لاستيراد الغاز السوري

شفق نيوز/ أعلن العراق اليوم الخميس، عن اتفاق وصفه بـ"الوشيك" لتزويد البلاد بالغاز السوري، في محاولة لحل أزمة ضعف ضخ الغاز الإيراني، قبل فصل الصيف.

وقال وزير النفط خلال مؤتمر مشترك مع نظيره السوري بسام طعمة، إن "ملف الغاز تصدر مناقشات الاجتماع المشترك مع الوفد السوري مبينا ان "هناك اتفاقاً وشيكًا مع الجانب السوري لتوريد الغاز السوري إلى العراق".

فيما اكد وزير النفط والثروات المعدنية السوري بسام طعمة على أهمية التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة، لافتا الى ان هناك رؤى مستقبلية للتعاون بين العراق وسوريا".

وتسعى بغداد لمحاولة تأمين احتياجاتها من الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، بأقصى سرعة قبل حلول فصل الصيف الذي ترتفع فيه الأحمال بشدة.

وفي هذا الإطار يأتي "الاتفاق الوشيك" مع سوريا على استيراد الغاز، إلى جانب زيارة مرتقبة سيُجريها وزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي حنتوش، إلى إيران الأسبوع المقبل، لبحث تداعيات ملف تقليل نسبة الغاز المصدر إلى بغداد، وحسمه.

رغم معاناتها من أزمات اقتصادية ضخمة، إلى جانب أزمة وقود طاحنة، إلا أن سوريا تمتلك احتياطيات ضخمة من الغاز، يمكنها أن توفر للموازنة العامة مليارات الدولارات.

وحسب أحدث التصريحات الرسمية بشأن حجم تلك الاحتياطيات، أكد وزير النفط السوري السابق علي غانم، "وجود احتياطيات كبيرة من الغاز في الساحل السوري.. احتياطي المقطع البحري السوري الواحد يبلغ 250 مليار متر مكعب".

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