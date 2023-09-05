بغداد تعلن تقديم قرض لإقليم كوردستان لصرف رواتب الموظفين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، قيامها بتوقيع اتفاقية قرض مع اقليم كوردستان لتسديد رواتب موظفيه.

‏وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "بناءً على موافقة مجلس الوزراء وتنفيذاً لما جاء بقراره المرقم (23500) في جلسته المنعقدة يوم الأحد 3 أيلول 2023، سيقوم مصرفي الرافدين والرشيد بتوقيع اتفاقية القرض مع وزارة المالية في اقليم كوردستان لسد رواتب موظفي الاقليم بضمان وديعة تقدمها لوزارة المالية الاتحادية على ان يتم تسويتها من مستحقات الاقليم بعد التزامهم ببنود قانون الموازنة".

وأضافت الوزارة أنها "حريصة على ضمان الحقوق المالية للمواطنين والموظفين كافة وفق ما تفرضه الضوابط والتعليمات المنصوص عليها، وعليه جاء قرار الحكومة الاتحادية بصرف قروض مالية الى حكومة اقليم كردستان كرواتب لموظفيها"، فيما دعت ممثلية الإقليم الى "التنسيق مع المصارف اعلاه لغرض توقيع وزير المالية في حكومة اقليم كوردستان اتفاقية القرض المشار اليها في القرار مدار البحث".

تابع البيان أن "وزارة المالية تطبق اجراءاتها وفق ما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، ومنها تأمين الحقوق المالية لمستحقيها"، لافتة الى ان "الحكومة حريصة على تلبية متطلبات الموظفين في اقليم كوردستان، وتنفيذاً للإصلاحات المالية الهادفة الى تعزيز النمو الاقتصادي".

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن تحويل مبلغ 598 مليار دينار إليها من قبل الحكومة الاتحادية لتمويل رواتب الموظفين.