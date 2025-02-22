بغداد تعلن استكمال إجراءات استئناف تصدير نفط كوردستان وتوجه طلباً لأربيل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم السبت، استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كوردستان، داعية سلطات الاقليم إلى تسليم الكميات المنتجة من الحقول العاملة إلى شركة تسويق النفط.

وأكدت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان وفقاً للآليات المرسومة في قانون الموازنة وتعديله وضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة أوبك".

وطالبت وزارة النفط من سلطات الاقليم "تسليم الكميات المنتجة من الحقول العاملة إلى شركة تسويق النفط للمباشرة بالتصدير عبر الأنبوب العراقي التركي وميناء جيهان بموجب العقود الموقعة مع الشركات المرشحة".

وفي وقت سابق من اليوم، نفى مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء العراقي، فرهاد علاء الدين، التقارير الإعلامية التي زعمت أن الولايات المتحدة هددت بفرض عقوبات على العراق إذا لم تُستأنف صادرات النفط من إقليم كوردستان.

وكانت وكالة "رويترز"، كشفت أمس الجمعة، عن تفاصيل ضغوط أمريكية تمارسها إدارة الرئيس دونالد ترامب، على الحكومة العراقية، من أجل الإسراع باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر خط جيهان التركي، أو مواجهة عقوبات اقتصادية كما يجري مع إيران.

ونقلت الوكالة، عن 8 مصادر في بغداد وواشنطن وأربيل، لديها معرفة مباشرة بهذه المسألة، قولها إن "الضغط المتزايد من الإدارة الأمريكية الجديدة كان محركاً رئيسياً وراء إعلان وزير النفط العراقي يوم الاثنين الماضي، أن الصادرات من الإقليم ستستأنف الأسبوع المقبل".