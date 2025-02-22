بغداد تعلق على تهديدات واشنطن بشأن عدم استئناف صادرات نفط كوردستان

شفق نيوز/ نفت الحكومة العراقية، يوم السبت، جميع التقارير الإعلامية التي زعمت أن الولايات المتحدة هددت بفرض عقوبات على العراق إذا لم تُستأنف صادرات النفط من إقليم كوردستان.

وقال فرهاد علاء الدين، مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء العراقي، في تصريح لوكالة "رويترز"، وتابعته وكالة شفق نيوز، إنه "لا صحة للتقارير الإعلامية التي تزعم وجود تهديدات بفرض عقوبات على العراق في حال عدم استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان".

وأضاف علاء الدين، أن "جميع الاتصالات التي جرت مؤخراً مع الإدارة الأميركية لم تتضمن أي تهديد بفرض عقوبات أو أي شكل من أشكال الضغط على العراق".

وكشفت وكالة "رويترز"، يوم أمس الجمعة، عن تفاصيل ضغوط أمريكية تمارسها إدارة الرئيس دونالد ترامب، على الحكومة العراقية، من أجل الإسراع باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر خط جيهان التركي، أو مواجهة عقوبات اقتصادية كما يجري مع إيران.

ونقلت رويترز، عن 8 مصادر في بغداد وواشنطن وأربيل، لديها معرفة مباشرة بهذه المسألة، قولها إن "الضغط المتزايد من الإدارة الأمريكية الجديدة كان محركاً رئيسياً وراء إعلان وزير النفط العراقي يوم الاثنين الماضي، أن الصادرات من الإقليم ستستأنف الأسبوع المقبل".