بغداد تعلق على تهديدات واشنطن بشأن عدم استئناف صادرات نفط كوردستان
شفق نيوز/ نفت الحكومة العراقية،
يوم السبت، جميع التقارير الإعلامية التي زعمت أن الولايات المتحدة هددت بفرض عقوبات
على العراق إذا لم تُستأنف صادرات النفط من إقليم كوردستان.
وقال فرهاد علاء الدين، مستشار
الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء العراقي، في تصريح لوكالة "رويترز"،
وتابعته وكالة شفق نيوز، إنه "لا صحة للتقارير الإعلامية التي تزعم وجود
تهديدات بفرض عقوبات على العراق في حال عدم استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان".
وأضاف علاء الدين، أن "جميع
الاتصالات التي جرت مؤخراً مع الإدارة الأميركية لم تتضمن أي تهديد بفرض
عقوبات أو أي شكل من أشكال الضغط على العراق".
وكشفت وكالة "رويترز"، يوم أمس الجمعة، عن
تفاصيل ضغوط أمريكية تمارسها إدارة الرئيس دونالد ترامب، على الحكومة العراقية، من
أجل الإسراع باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر خط جيهان التركي، أو مواجهة
عقوبات اقتصادية كما يجري مع إيران.
ونقلت رويترز، عن 8 مصادر في بغداد
وواشنطن وأربيل، لديها معرفة مباشرة بهذه المسألة، قولها إن "الضغط المتزايد
من الإدارة الأمريكية الجديدة كان محركاً رئيسياً وراء إعلان وزير النفط العراقي
يوم الاثنين الماضي، أن الصادرات من الإقليم ستستأنف الأسبوع المقبل".