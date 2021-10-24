بغداد تعلق على تقرير دولي ادرج العراق ضمن الدول الأشد جوعاً بالعالم

شفق نيوز / علقت وزارة التخطيط العراقية، يوم الأحد، على تقرير دولي أدرج العراق ضمن الدول الأشد جوعاً بالعالم، مؤكدة أنها مؤشرات غير واقعية.

وكان تقريراً منسوبا إلى برنامج الأغذية العالمي، في الامم المتحدة، صنّف العراق ضمن سبع دول هي الأشد جوعا في العالم، وأن ثلث الشعب العراقي ينام جائعا، إلى جانب بلدان شديدة الفقر، مثل الصومال ومدغشقر والكونغو وغيرها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العراق لم يواجه أزمة غذائية يمكن أن تسبب تهديدا بالجوع للفئات الهشة في المجتمع، حتى خلال ذروة انتشار جائحة كورونا، التي شهدت فيها الكثير من البلدان أزمات غذائية، بسبب الاجراءات الحكومية التي اسهمت في توفير المواد الغذائية، سواء المنتجة محليا او المستوردة، بالإضافة الى التكافل الاجتماعي".

وأضافت أن "الحكومة قامت باتخاذ جملة من الإجراءات تضمنت دعم شبكة الحماية الاجتماعية، وتأمين مواد البطاقة التموينية، وتوزيع منحة مالية طارئة للمتضررين من الجائحة، بهدف مساعدتهم في مواجهة الظروف الطارئة".

وأشارت الوزارة إلى أن "الحديث عن وجود ثلث العراقيين جائعين، كلام ينافي الواقع، لان نسبة الهشاشة الغذائية في العراق، تبلغ اقل من ٢٪؜ من مجموع السكان، وهذه النسبة ارتفعت بعد موجات النزوح عام ٢٠١٤".

وتابعت أن "نسبة الفقر عام ٢٠٢٠ ارتفعت إلى ٣١٪؜، وهذا لا يعني ان هذه النسبة تمثل السكان الجائعين مطلقا، انما هذا يدخل في إطار ما يعرف بـ "الفقر متعدد الابعاد" الذي يشمل الصحة والتعليم والسكن، والدخل، وارتفعت النسبة نتيجة جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية"، مشيرة إلى أن "إجمالي نسبة الأسر التي تستلم الحصة التموينية يبلغ ٩٥٪؜".

ولفتت وزارة التخطيط العراقية، إلى أن "المؤشرات التي تعتمدها، مستخرجة من المسوح الاحصائية التي ينفذها الجهاز المركزي للإحصاء وفقا للمعايير العالمية المعتمدة من قبل الامم المتحدة".

وختمت الوزارة بالقول "المؤشرات التي أشار اليها التقرير المنسوب لبرنامج الاغذية العالمي، مؤشرات غير واقعية، ولا تستند الى المؤشرات التي تعتمدها وزارة التخطيط، إذ لا يمكن باي حال من الاحوال مقارنة الوضع الغذائي والمعيشي للشعب العراقي مع بلدان تعاني أصلا من مجاعة حادة، فالعراق ليس جائعا".