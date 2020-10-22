بغداد تطلب دعما من موسكو بـ4 قطاعات وتدعوها للمساهمة برفع صادرات نفط العراق لأوبك

شفق نيوز/ دعا مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، روسيا للمساهمة في زيادة سقف الصادرات النفطية للعراق في " اوبك بلس"، كما طلب منها دعما في 4 قطاعات.

وقال مكتب النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي استقبل السفير الروسي لدى العراق ماكسيم ماكسيموف والوفد المرافق له ، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية ، وتنشيط عمل لجان الصداقة البرلمانية بين البلدين ، اضافة الى استعراض عدد من الملفات الإقليمية والدولية".

وعدّ الكعبي "الدور والموقع الذي تضطلع به روسيــا بــ "مؤثر ومهم " لدى منظمة "اوبك بلس " مما يجعلها ذات قدرة على التأثير في جانب إبداء التسهيلات الممكنة لزيادة سقف الصادرات النفطية للعراق لتمويل العجز المالي الحالي سيما بعد تخفيضه للإنتاج حسب الاجتماع الأخير لأوبك والذي التزمت فيه مؤخرا جميع الدول الاعضاء بما فيها العراق رغم الوضع المالي و الاقتصادي الذي يمر به".

ودعا نائب رئيس البرلمان العراقي خلال اللقاء الى "إمكانية قيام الحكومة الروسية بمساعدة العراق عبر تقديم القروض لتمويل تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والبنى التحتية في بغداد والمحافظات " الكهرباء / السكن / الماء / شبكات الصرف الصحي " وإبداء الدعم اللازم لتجاوز العراق للازمة الاقتصادية والمالية الحالية".

وطالب بـ"ضرورة العمل على عودة الطلبة العراقيين الى روسيا بسبب الحاجة الماسة الى تواصلهم مع جامعاتهم سيما وان الكثير منهم لا يحصل على المعلومات الكافية عبر الانترنت لسوء هذه الخدمة المذكورة في البلاد".

بدوره ابدى السفير الروسي دعم حكومة بلاده لتسهيل مسألة زيادة الصادرات النفطية العراقية وتنشيط العلاقات على مختلف المستويات، اضافة الى تفعيل الاجتماعات المتبادلة بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين"، معربا عن دعم الشركات الروسية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المهمة في انحاء العراق كافة".