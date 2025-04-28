بغداد تستضيف مؤتمر اتحاد المصارف العربية

شفق نيوز/ أعلن رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، يوم الاثنين، إقامة اتحاد المصارف العربية مؤتمره المقبل في العاصمة بغداد برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبالتعاون مع البنك المركزي والرابطة.

وقال الحنظل في كلمته خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية المقام حاليا بالقاهرة، تحت عنوان (الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الحكومة العراقية الحالية اتخذت دورا كبيرا في تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبدأت من خلال تأسيس مجلس القطاع الخاص"، مشيرا الى أن القطاع المصرفي الخاص بدأ يتوسع بشكل جيد بعد الشراكة مع الحكومة المتمثلة بتوسيع الدفع الالكتروني وتعاقد المؤسسات الحكومية مع الشركات والمصارف لتطوير البنى التحتية للدفع الالكتروني الحكومي.

وأضاف أن الدفع الالكتروني عبر البطاقات المصرفية خلال العام 2024 بلغ أكثر من 21.1 تريليون دينار، من خلال أكثر من 58.4 مليون حركة، بينما كان في العام 2017 أكثر من 7 الاف حركة وهذا تطور مهم جدا.

وأكد أن حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال العاميين الماضيين وصل إلى 63 مليار دولار وهذا جاء بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

وبين أن طريق التنمية يعتبر بوابة كبيرة للشراكة بين القطاع الخاص والعام، ويمكن للجميع المشاركة في هذا المشروع الذي يساهم في تطوير الناتج المحلي الإجمالي للعراق.