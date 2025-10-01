بغداد تراهن على أسبوع الصناعة.. عقود بمليارات الدولارات تعيد القطاع إلى الواجهة (صور)

شفق نيوز- بغداد

انطلقت، مساء الأربعاء، فعاليات أسبوع الصناعة العراقية على أرض معرض بغداد الدولي، بمشاركة شركات محلية وأجنبية من القطاعين العام والخاص، ليستمر المعرض حتى السابع من الشهر الجاري.

وقال وزير الصناعة والمعادن خالد بتال في كلمة الافتتاح، التي حضرتها مراسلة وكالة شفق نيوز، إن الحكومة أنجزت أكثر من 86% من برنامجها الصناعي، مؤكداً وضع الحجر الأساس لـ27 مصنعاً جديداً.

وأضاف أن الوزارة وقّعت 64 عقد شراكة بقيمة 9 تريليونات دينار مع مستثمرين محليين وأجانب في صناعات إستراتيجية، مثل الأسمدة والفوسفات والحديد والصلب، فيما يجري التفاوض على 33 عقداً إضافياً.

وأشار بتال إلى أن "أسبوع الصناعة" يمثل منصة اقتصادية واجتماعية للترويج والتواصل بين الصناعيين وصنّاع القرار، ويسهم في تذليل العقبات أمام المشاريع الصناعية.

ولفت إلى أن العراق حقق الاكتفاء الذاتي من الأسمنت بإنتاج تجاوز 37 مليون طن في 2024، إلى جانب زيادة إنتاج مواد الكلور لتعقيم المياه والمحولات الكهربائية والمنتجات الصناعية الأخرى.

الوزير شدد على أن أبرز التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية تتمثل في نقص الطاقة الكهربائية والغاز، ومشاكل المنافذ الحدودية وتقادم المصانع.

وأوضح أن الحكومة استحدثت مجلس التنسيق الصناعي برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء معنيين، إضافة إلى إطلاق مشاريع المدن الصناعية، بينها أول مدينة دوائية في بابل، ومشروع "مدينة بوابة بابل" الصناعية.

الشركة العامة للصناعات الحديد والصلب عرضت منتجاتها في المعرض، حيث أكد مدير التسويق محمد صبيح أن إنتاج حديد التسليح العراقي "يضاهي الأوروبي"، مشيراً إلى أن المعمل الحاصل على شهادة "آيزو" تصل طاقته الإنتاجية إلى 600 ألف طن سنوياً، مع خطط لتصديره إلى دول الجوار.

كما شاركت شركة أدوية سامراء بجناح خاص، إذ أوضحت معاون المدير العام إقبال صالح أن الشركة تنتج أكثر من 30% من حاجة السوق المحلية من الأدوية، وفق مواصفات الدستورين الأميركي والبريطاني، مؤكدة السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ومن جانب القطاع الخاص، أعلنت شركة BYD الصينية، عبر وكيلها في العراق "نور الجزيرة"، عن افتتاح مكاتب في بغداد وأربيل قبل عشرة أيام، مع خطط للتوسع في باقي المحافظات.

وكشف مدير الشركة عمر البياتي في تصريح لشفق نيوز عن مفاوضات لشراكة مع وزارة الصناعة لتجميع سيارات كهربائية وبنزين هجينة داخل العراق.