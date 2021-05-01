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بغداد تحظر دخول سلع قادمة من كوردستان بأسعار أقل من البصرة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-01T09:43:37+0000
بغداد تحظر دخول سلع قادمة من كوردستان بأسعار أقل من البصرة

شفق نيوز / حظرت وزارة الزراعة، يوم السبت، دخول الذرة الصفراء العلفية وكسبة فول الصويا المستوردة عبر إقليم كوردستان، وبأسعار أقل من مثيلاتها في موانئ البصرة.

وأكدت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الكميات المستوردة عن طريق المنافذ الحدودية التابعة للحكومة الاتحادية مشمولة بضرائب يعود ريعها إلى وزارة المالية الاتحادية، مما يجعل أسعارها عند عرضها في الأسواق المحلية أعلى من مثيلاتها المستوردة عن طريق كوردستان، كونها لا تخضع لنفس النظام الضريبي، وبالتالي يفقدها القدرة على المنافسة العادلة مع الكميات المستوردة عن طريق الإقليم".

وبحسب البيان، قررت وزارة الزراعة باعتبارها الجهة القطاعية المختصة، "عدم السماح بحركة نقل حمولات الكميات المستوردة من مادتي (الذرة الصفراء العلفية وكسبة فول الصويا) من كوردستان إلى باقي محافظات العراق، اعتبارا من تاريخ ٢٠٢١/٥/١".

واستثنت الوزارة، من قرارها آنف الذكر، "الحمولات المعززة بإجازة استيراد أصولية صادرة عن الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية (إحدى تشكيلات وزارة التجارة الاتحادية) حصراً".

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