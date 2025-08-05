بغداد تحتضن منتدى الطاقة بمشاركة كبرى شركات عالمية

شفق نيوز- بغداد

تستعد العاصمة العراقية بغداد لاستقبال منتدى الطاقة الدولي الذي سيعقد يومي 6 و7 أيلول/سبتمبر المقبل، بمشاركة عدد من أكبر الشركات العالمية في قطاع الطاقة.

وبحسب بيان لوزارة النفط العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، فقد أكدت مشاركة كبرى شركات الطاقة العالمية، بما في ذلك BP و Total Energies و Chevron و Eni و Shell، في أعمال منتدى بغداد الدولي للطاقة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المشاركة الواسعة تعكس اهتمام الشركات العالمية بالقطاع النفطي العراقي، وما يتيحه من فرص استثمارية وشراكات استراتيجية، إضافة إلى موقع العراق المحوري في أسواق النفط العالمية.

وأضافت، سيمثل هذه الشركات وفود عليا ومدراء تنفيذيون سيشاركون في الجلسات الحوارية المتخصصة التي يتضمنها المنتدى، والتي ستركز على قضايا أسواق النفط، أمن الطاقة، والاستدامة، والتحول نحو الطاقات المتجددة.

وختم بيان وزارة النفط بالقول إن المنتدى سيُعقد برعاية شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وبحضور وزراء طاقة وخبراء دوليين، مما يجعله منصة دولية مهمة لتعزيز التعاون وبحث مستقبل الطاقة في العراق والمنطقة.