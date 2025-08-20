بغداد تحتضن أكبر مؤتمر للاستثمار العقاري بحضور شركات عالمية

شفق نيوز- بغداد/ دبي

تحتضن العاصمة بغداد نهاية الشهر الجاري أكبر مؤتمر للاستثمار العقاري تشارك فيه كبريات الشركات العالمية التي لديها فروعاً من مدينة دبي الإماراتية.

المؤتمر سيجمع شركات التطوير العقاري العالمية، بينها: داماك، وإعمار، وشوبا، وسمانا، وليوس، لتعرض كل شركة أحدث مشاريعها وفرصها الاستثمارية أمام المستثمرين العراقيين.

وقال منسق شركة إبرام العقارية، إسماعيل سعد، لوكالة شفق نيوز "ستحضر في المؤتمر أكثر من 20 شركة إماراتية وأجنبية، جميعها تعمل في الإمارات وتعد من أبرز المطورين العقاريين هناك".

وأضاف "نهدف من خلال هذا المؤتمر إلى استقطاب المستثمرين العراقيين الراغبين في الاستثمار بدبي، بالإضافة إلى استقطاب الشركات العالمية إلى العراق للاطلاع على الأوضاع فيه ورؤية الفرص الاستثمارية التي يمكنها أن تكون متاحة هنا".

وأشار إلى أن "القائمين على أعمال المؤتمر قرروا عقده في فندق بابل وسط بغداد للفترة من 28 إلى 30 آب/ أغسطس الجاري، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، وستكون الدعوة مفتوحة لكل المهتمين بقطاع الاستثمار العقاري".