بغداد تحافظ على أسعار الذهب وأربيل تسجل زيادة طفيفة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الأربعاء، في الأسواق المحلية ببغداد، فيما سجلت ارتفاعاً طفيفاً في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 887 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 883 ألف دينار، وهي نفس الأسعار التي سُجلت أمس الثلاثاء.

وأشار مراسل الوكالة إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 857 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 853 ألف دينار.

وفي ما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 890 ألف دينار و900 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 860 ألف دينار و870 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً، إذ بلغ سعر بيع المثقال عيار 22 نحو 940 ألف دينار، وعيار 21 نحو 897 ألف دينار، فيما بلغ سعر بيع عيار 18 نحو 770 ألف دينار.

يُشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز، في 21 كانون الثاني/يناير 2026، حاجز المليون دينار للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعَّر الذهب لدى الصاغة وفق معادلة تعتمد على سعر الأونصة في الأسواق العالمية، إلى جانب سعر صرف الدولار في السوق المحلية.