سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

بغداد تجيب على سؤال شفق نيوز: ماذا لو رفض البرلمان تمرير قانون الاقتراض؟

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-27T15:38:28+0000
بغداد تجيب على سؤال شفق نيوز: ماذا لو رفض البرلمان تمرير قانون الاقتراض؟

شفق نيوز/ استبعدت الحكومة العراقية يوم الثلاثاء أن يقوم البرلمان برفض قانون الاقتراض بل قد يعمد إلى خفض نسبة الاقتراض لتمويل العجز في ميزانية البلاد.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، رداً على سؤال وكالة شفق نيوز في مؤتمر صحفي عقب الأسبوعية للحكومة.

وطرح مراسلنا سؤالاً مفاده "ما هي الخطة الحكومية لتمويل العجز فيما إذا رفض البرلمان تمرير مشروع قانون الاقتراض؟".

واجاب ملا طلال قائلا، "طرحت نفس السؤال على وزير المالية (علي علاوي) خلال الجولة الأوروبية، إذ توقع الوزير أن يقوم البرلمان البرلمان بخفض نسبة الإقراض" وليس رفض المشروع بالكامل.

وأشار إلى أن "الحكومة قادرة على تأمين رواتب الموظفين"، مضيفاً أن "مضاعفه الإيرادات الخاصة مهم جداً، وأن نسبة الاعتماد على النفط كبيرة جداً، وهذا خطأ".

وقال ملا طلال إن "الحكومة ماضية بمعالجة ذلك من خلال ورقة الإصلاح الاقتصادي المسمى بالورقة البيضاء".

كما لفت إلى عدم وجود نية لدى الحكومة لطبع عملة لسد عجز الرواتب، موضحا أن "الحفاظ على سعر الصرف أهم مهام السياسة النقدية".

وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء تراجع أسعار النفط الذي تغطي إيراداته المالية 95 بالمئة من نفقات الدولة.


related

مجلس الوزراء يرسل مشروع قانون تمويل العجز المالي إلى البرلمان العراقي

Date: 2020-10-11 10:37:10
مجلس الوزراء يرسل مشروع قانون تمويل العجز المالي إلى البرلمان العراقي

تخوف برلماني من افلاس العراق

Date: 2020-10-27 08:39:39
تخوف برلماني من افلاس العراق

بعد وصوله .. البرلمان العراقي يضع شرطا لتمرير قانون الاقتراض

Date: 2020-10-11 13:56:55
بعد وصوله .. البرلمان العراقي يضع شرطا لتمرير قانون الاقتراض

خبر غير سار.. رواتب موظفي العراق للشهر المقبل غير مؤمنة بعد

Date: 2020-10-18 14:19:08
خبر غير سار.. رواتب موظفي العراق للشهر المقبل غير مؤمنة بعد

توجيه نيابي بتضمين قانون الاقتراض تخصيصات مالية للموظفين والمتعاقدين والاجور "وثيقة"

Date: 2020-06-17 17:35:56
توجيه نيابي بتضمين قانون الاقتراض تخصيصات مالية للموظفين والمتعاقدين والاجور "وثيقة"

المالية تحيل قانون الاقتراض لرئاسة البرلمان

Date: 2020-10-19 09:28:21
المالية تحيل قانون الاقتراض لرئاسة البرلمان

إطلاق رواتب المتعينين الجدد وفق قانون الاقتراض

Date: 2020-06-20 14:38:54
إطلاق رواتب المتعينين الجدد وفق قانون الاقتراض

41 تريليون دينار.. البرلمان العراقي مذهول من مبلغ الاقتراض لثلاثة أشهر

Date: 2020-10-21 09:43:18
41 تريليون دينار.. البرلمان العراقي مذهول من مبلغ الاقتراض لثلاثة أشهر