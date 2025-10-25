بغداد تتصدر والبصرة الأعلى إنفاقاً.. تفاوت كبير في توزيع الموازنات بين المحافظات

شفق نيوز- بغداد

كشف مرصد "إيكو عراق" المتخصص في الشؤون الاقتصادية، يوم السبت، أن العاصمة بغداد تصدرت الموازنات الإجمالية للمحافظات العراقية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، فيما جاءت البصرة في المرتبة الأولى من حيث حجم الإنفاق العام، بينما بقيت صلاح الدين من دون إنفاق استثماري.

وقال المرصد في بيان صحفي، ورد لوكالة شفق نيوز، إنّ "محافظة بغداد جاءت في المرتبة الأولى من حيث إجمالي الموازنة، إذ بلغت 457.8 مليار دينار عراقي، تلتها البصرة بـ415.8 مليار دينار، ثم الأنبار بـ402.2 مليار دينار، تليها كربلاء بـ393.8 مليار دينار، ونينوى بـ267.2 مليار دينار".

وأضاف المرصد أن "هذه الإحصائية تغطي الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، وتبرز الفوارق الكبيرة في توزيع الموازنات بين المحافظات".

وأشار المرصد إلى أن "محافظة البصرة سجلت أعلى موازنة جارية بقيمة 290 مليار دينار، تلتها الأنبار بـ171 مليار دينار، ثم بابل بـ122 مليار دينار، في حين كانت صلاح الدين الأدنى بـ52.4 مليار دينار، تليها المثنى بـ43.3 مليار دينار".

وفي ما يتعلق بالموازنات الاستثمارية، أوضح المرصد أن "بغداد تصدرت الإنفاق الاستثماري بمبلغ 381.7 مليار دينار، تلتها كربلاء بـ320.8 مليار دينار، ثم الأنبار بـ230.8 مليار دينار، في حين جاءت البصرة رابعة بـ125.5 مليار دينار".

وبيّن أن "أدنى المحافظات إنفاقًا استثماريًا كانت صلاح الدين بصفر إنفاق، تلتها المثنى بـ 30.2 مليار دينار، وذي قار بـ 38.2 مليار دينار"، لافتاً إلى أن "بعض المحافظات أظهرت مؤشرات على تنمية اقتصادية متوازنة تجمع بين النفقات التشغيلية والمشاريع الجديدة، وهي: ميسان: موازنة استثمارية قريبة من الجارية، والنجف: توازن نسبي بين التشغيل والتنمية، وبغداد: استثمار مرتفع يعزز موقعها كمركز اقتصادي رئيسي".

واعتبر "إيكو عراق" أن "الأرقام تعكس تفاوتًا تنمويًا واضحًا بين المحافظات العراقية، إذ تركز بعض الحكومات المحلية على النفقات التشغيلية، فيما تتجه أخرى نحو الاستثمار والبنية التحتية"، مؤكداً على "ضرورة اعتماد سياسات مالية أكثر توازناً لتحقيق تنمية عادلة وشاملة بين جميع مناطق البلاد".