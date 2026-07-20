بغداد تتصدر عدد مشاريع الأبنية والإنشاءات في القطاع العام خلال 2025

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، يوم الاثنين، أن عدد مقاولات مشاريع الأبنية والإنشاءات في القطاع العام خلال عام 2025 بلغ 2,279 مقاولة، بكلفة إجمالية وصلت إلى 24.163 تريليون دينار عراقي.

وذكرت الهيئة في إحصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن محافظة بغداد جاءت في المرتبة الأولى بعدد 416 مقاولة وبكلفة 4.753 تريليون دينار، مشكلةً 18.2% من إجمالي عدد المقاولات.

وأضافت أن محافظة ديالى حلت ثانيةً بـ248 مقاولة وبكلفة 557 مليار دينار، تلتها محافظة نينوى في المرتبة الثالثة بـ231 مقاولة وبكلفة 1.203 تريليون دينار.

وأشارت الإحصائية إلى أن شؤون المحافظات تصدرت الجهات المنفذة لمشاريع الأبنية والإنشاءات خلال عام 2025، بعدد 1,406 مشاريع، تلتها وزارة البلديات والأشغال العامة بـ216 مشروعاً.