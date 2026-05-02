بغداد تتسلم شحنة "دولار نقدي" جديدة.. وخبير يتوقع تحسناً بقيمة الدينار

أكد الخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي، يوم السبت، وصول شحنة جديدة من الدولار النقدي إلى بغداد، في إطار ما وصفه بالدعم الأميركي المرتبط بالمرحلة المقبلة وتشكيل الحكومة.

وقال المرسومي، في تدوينة له على فيسبوك، إن "العراق يتسلم شهرياً نحو مليار دولار، تُوزّع على دفعتين نقديتين"، مشيراً إلى أن الشحنة التي وصلت يوم أمس تأتي ضمن هذا السياق المالي المستمر.

وأضاف، أن "وصول هذه السيولة الدولارية من شأنه أن يسهم في تحسين سعر صرف الدينار العراقي خلال الأسبوع المقبل".

وضخ الدولار في الأسواق يعزز الاستقرار النقدي ويحد من تقلبات سعر الصرف مقابل الدينار العراقي، لاسيما مع ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية في الفترة الأخيرة.

وتنقل الولايات المتحدة الأموال بمبالغ تتراوح بين 400 إلى 500 مليون دولار كل مرة إلى بغداد منذ سنوات طويلة، وهذه الدفعات مرتبطة بمبيعات النفط العراقي.

وفي شهر نيسان الماضي، علقت الولايات المتحدة إرسال شحنات الدولار إلى بغداد، بسب ما وصفته تقارير أميركية حينها بسبب تصاعد هجمات الميليشيات المرتبطة بإيران، على المصالح الاميركية.