بغداد تتحرك لإستيراد المواد الغذائية من بولندا

شفق نيوز/ أعلن السفير البولندي لدى العراق، يوم الثلاثاء، أنه سيُفاتح غرفة تجارة "وارسو" بهدف تصدير السلع والمواد الغذائية إلى العاصمة بغداد.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني في مقر الغرفة وناقش الجانبان اهم القضايا التي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطور القطاعين التجاري والاقتصادي المشترك، وفقا لبيان صادر عن غرفة التجارة.

وقال الحمداني "انه من المهم تطوير العلاقات التجارية مع بولندا وان هناك رغبة باقامة تعاون مشترك مع غرفة تجارة وارسو".

فيما رحب السفير البولندي بمقترح التعاون والتفاهم المشترك الذي تتقدمت بها غرفة تجارة بغداد، مشيراً إلى انه سيتواصل مع غرفة تجارة وارسو ومفاتحتهم بضرورة التعاون مع غرفة تجارة بغداد بشان استيراد المواد الغذائيه من بولندا وفتح مجالات الزراعة ومنتجات الالبان كالحليب المجفف وامكانية استيراد تلك المواد".

واضاف السفير انه بامكان العراق ان يقوم بعمل مصانع خاصه لحفظ الاغذية بكوادر عراقية ويمكن ان تدرب عن طريق طاقم بولندي متخصص".

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع والمواد الاستهلاكية ومواد البناء والادوية وغيرها من المواد المستوردة التي تدخل ضمن الاحتياجات اليومية للسكان في العراق.