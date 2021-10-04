سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بغداد تتحرك لاعمار ذي قار باكبر مبلغ في تاريخها

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-04T12:33:49+0000
بغداد تتحرك لاعمار ذي قار باكبر مبلغ في تاريخها

شفق نيوز/ أعلنت محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الاثنين، عن تحقيق رصيد لإعمار المحافظة بلغ 700 مليار دينار عراقي، لأول مرة بتاريخ المحافظة.

وقال  مدير صندوق اعمار ذي قار رزاق الركابي لوكالة شفق نيوز، إن "رصيد صندوق اعمار محافظة ذي قار من الأموال بلغ 700 مليار دينار عراقي"، مبيناً أن "هذا الرقم يتحقق لأول مرة بتاريخ المحافظة".

وأضاف الركابي، أن "المشاريع التي خصصت لذي قار وصلت لـ170 مشروعاً، تمت احالة 136 منها للعمل وتبقى 34 مشروعاً سيتم اكمال أعمال احالتهن إلى الشركات المختصة خلال الأيام المقبلة".

وبين الركابي، أن "المشاريع الـ170 خصصت لقطاعات تمس حياة المواطن فقط كالصحة والماء والكهرباء والبلدية، وهي تخدم جميع اقضية ونواحي ذي قار الـ20".

وأشار الركابي، إلى أن "هناك طفرة نوعية بعملية اعمار ذي قار لم تشهدها من قبل في تاريخها، وخاصة فيما يتعلق بمجال استحداث المدينة الإبراهيمية في منطقة أور الاثرية، والتي ستكون طفرة نوعية بعملية السياحة وعامل رئيسي في تطورها".

وأوضح الركابي، "اشترطنا على الشركات العاملة في ذي قار استخدام يد عاملة من المحافظة فقط، ولن نسمح ياستيراد عمالة من خارجها للعمل بالداخل".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال افتتاحه مؤتمر مشاريع صندوق إعمار محافظة ذي قار، في وقت سابق اليوم، عزم حكومته على إعادة تطوير المحافظة عبر تشكيل مجلس إعمار المحافظة، للإشراف على تنفيذ مشاريع بقيمة ألف وثلاث مئة مليار دينار خصصت للمحافظة.

وأشار الكاظمي إلى أن هناك مشاريع لتوسيع 20 مدينة تابعة للمحافظة ضمن خطة لفك الاختناق السكاني في مدن المحافظة.

related

محافظة عراقية "منكوبة" تطالب باستثنائها من قرار "اوبك".. وثيقة

Date: 2021-05-12 15:07:18
محافظة عراقية "منكوبة" تطالب باستثنائها من قرار "اوبك".. وثيقة

نصيف تكشف السبب بتأخير تشغيل وحدات محطتي كهرباء السماوة وذي قار

Date: 2019-12-28 10:00:45
نصيف تكشف السبب بتأخير تشغيل وحدات محطتي كهرباء السماوة وذي قار

60 مليار دينار عراقي لتعبيد شوارع الناصرية

Date: 2021-07-07 11:15:18
60 مليار دينار عراقي لتعبيد شوارع الناصرية

شركة نفط ذي قار تعلن خروج ١٠٠ الف برميل من انتاج العراق

Date: 2019-12-29 10:52:17
شركة نفط ذي قار تعلن خروج ١٠٠ الف برميل من انتاج العراق

ذي قار.. سحب العمل من مشروع "ملياري" واحالته لشركة حكومية

Date: 2021-07-12 12:17:47
ذي قار.. سحب العمل من مشروع "ملياري" واحالته لشركة حكومية

النفط تعلن توقف انتاج حقل جنوبي العراق: وفر 1000 فرصة عمل

Date: 2019-12-29 12:10:23
النفط تعلن توقف انتاج حقل جنوبي العراق: وفر 1000 فرصة عمل

محافظة عراقية تتكبد خسائر يومية تصل لـ4 ملايين دولار لعدم تشغيل حقلين نفطيين

Date: 2021-07-25 13:16:53
محافظة عراقية تتكبد خسائر يومية تصل لـ4 ملايين دولار لعدم تشغيل حقلين نفطيين

محافظة جنوبي العراق توضح حقيقة تسجيل اصابات بكورونا في حقل نفطي

Date: 2020-02-01 14:25:16
محافظة جنوبي العراق توضح حقيقة تسجيل اصابات بكورونا في حقل نفطي