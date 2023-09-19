بغداد تبحث مع سيئول مشاركة الشركات الكورية بمشاريع استثمارية في قطاعات حيوية

شفق نيوز/ بحث رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، يوم الثلاثاء، مع وزير الأراضي والبنى التحتية والنقل الكوري الجنوبي "وان هي ريونغ" تطوير العلاقات الإقتصادية وامكانية مشاركة الشركات الكورية الجنوبية في تنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات حيوية ببغداد والمحافظات كافة.

وقال مكية في كلمة له، بالمؤتمر العالمي للتعاون في مجال البنية التحتية في عاصمة الجمهورية الكورية الجنوبية سيئول وبمشاركة رسمية وشركات دولية، إن "بغداد حريصة على تطوير علاقاتها الإقتصادية والتجارية مع كوريا الجنوبية، وأن العمل جار على تعزيز مؤشرات التنمية في المشاريع الإستثمارية بمختلف القطاعات الإسكانية والصناعية والخدمية والزراعية والبنى التحتية والطاقة على مستوى المحافظات كافة".

وأضاف أن "الهيئة تنفذ برامج عمل نوعية لإستقطاب رؤوس الأموال والشركات الرصينة من خلال الفرص الإستثمارية التي تعلنها كالمدن الجديدة في بغداد وكربلاء وبابل والانبار ونينوى وغيرها من الفرص المتنوعة".

واكد مكية، أن "الحكومة العراقية أعدت برنامجا حكوميا دقيقا منح مساحات لرعاية القطاع الإستثماري، ودعم آليات توسيع مجالات الشراكات الإقليمية والدولية مع الشركات العريقة بالإستثمارات بغية تنفيذ المشاريع التي تلبي حاجة المجتمع وتحقق الجدوى الإقتصادية المخططة لها".

وتابع مكية، أن "الهيئة الوطنية للإستثمار ترحب بسياسة توسيع آفاق التعاملات مع الشركات الكورية الجنوبية بما يمنحها بعدا استراتيجيا يتواءم وطبيعة المشاريع الإستثمارية التي تدار من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار".

وناقش المؤتمر أهمية رسم خرائط التعاون بين الدول المشاركة وتحفيز قطاع الإستثمار وتشجيع المستثمرين لزيارات متبادلة بين الدول لتنمية القطاع، فضلا عن تحقيق عامل التكامل الإقتصادي بين العراق وباقي الدول المتقدمة في الاستثمار والاقتصاد.