بغداد تباشر بتطبيق تعرفة جمركية جديدة مع إقليم كوردستان

شفق نيوز/ باشرت وزارة المالية الاتحادية من خلال الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاثنين، بتطبيق تعرفة جمركية جديدة تشمل جميع المنافذ الحدودية والمراكز الجمركية، بما فيها تلك العاملة ضمن إقليم كوردستان.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها اعتمدت آلية جديدة في تقدير التعرفة الجمركية، استناداً إلى توصية المجلس الوزاري للاقتصاد وقرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 2023، بهدف توحيد الإجراءات وتضييق منافذ التلاعب بالقيمة الجمركية للبضائع المستوردة، لاسيما السيارات والبضائع الواردة من المنافذ الشمالية.

وأكدت الهيئة في بيانها أن العمل سيتم بالقوائم الموحدة المتفق عليها مع إقليم كوردستان، وفقاً للاتفاق المبرم بين الجانبين بتاريخ 19 كانون الأول 2023، ووفق لوائح استرشادية معتمدة لسنتي 2022 و2024.

كما بيّنت أن التقدير سيأخذ بالقيمة الأعلى عند المقارنة بين القوائم التجارية ومتوسط الأسعار المثبتة في نظام الإسكدوا الدولي.

وفي السياق، قال مصدر في الهيئة العامة للجمارك الشمالية لوكالة شفق نيوز، إن "التعرفة الجمركية الجديدة دخلت حيّز التنفيذ فعلياً اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 2 حزيران 2025"، مبينا أن "السيطرات الجمركية في كركوك، لاسيما سيطرتي جيمن ودارمان، شددت من إجراءاتها الرقابية، وتعمل بقوة بعد صدور التعليمات الجديدة".

وأضاف أن "الزيارة الأخيرة التي أجراها مدير عام المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، إلى منفذي جيمن ودارمان على طريق أربيل–كركوك والسليمانية–كركوك، جاءت لتعزيز الرقابة ومتابعة تطبيق النظام الجديد بشكل صارم".

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي عبد الله حسين لوكالة شفق نيوز، إن "توحيد التعرفة الجمركية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان يمثل خطوة إصلاحية مهمة نحو ضبط الموارد المالية ومكافحة التهريب الجمركي".

وأشار إلى أن "الاختلاف في قيمة الرسوم والتقديرات بين المنافذ كان يشكل ثغرة خطيرة أثّرت على الاقتصاد الوطني، وهذه الخطوة من شأنها تقليص الفجوات وتحقيق العدالة في التعاملات التجارية".

وأكدت الهيئة في ختام بيانها أنها زوّدت وزارة التجارة – دائرة التنمية الصناعية والخدمات التجارية بنسخة من الأسعار الاسترشادية بصيغة قرص مدمج (CD) لضمان توحيد الإجراءات في جميع المنافذ.