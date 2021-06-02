بغداد بصدد إعداد "روزنامة زراعية موحدة" لتبادل المحاصيل مع كوردستان

شفق نيوز / شدد وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي، يوم الأربعاء، على ضرورة إعداد "روزنامة زراعية موحدة" مع وزارة زراعة إقليم كوردستان، التي من شأنها توفير تبادل المحاصيل الزراعية منها الطماطم، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في البلد.

جاء ذلك خلال ترؤس الخفاجي جلسة هيئة الرأي في وزارة الزراعة الاتحادية، لبحث المواضيع المتعلقة بتنمية وتطوير العملية الزراعية في البلد والفقرات المدرجة على جدول أعماله، وبحضور الوكيل الإداري مهدي سهر الجبوري، ومستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي، والمستشار القانوني للوزارة رائد الحداد، والمديرين العامين لدوائر وشركات الوزارة.

واكد الخفاجي خلال الاجتماع، وفقا لبيان ورد لوكالة شفق نيوز، على أهمية "تحديد مواعيد ومواسم الانتاج والانحسار في كل محافظة لمعرفة موعد الاستيراد وتحديد المساحة في الخطة الصيفية والشتوية"، مشددا على ضرورة "السيطرة على التهريب في المنافذ لإيقاف خسائر قطاع الدواجن والتأكيد على وزارة الزراعة في الاقليم للسيطرة على التهريب مع الموافقة على تسويق المنتجات الزراعية لباقي المحافظات".

ولفت الخفاجي، بحسب البيان، إلى أهمية "تأسيس شركة تسويق زراعية مشتركة وتفعيلها بين المركز والاقليم مهمتها تسويق المنتجات والمحاصيل الزراعية بين المحافظات والاقليم وتكليف الشركة العامة للتجهيزات الزراعية بتأسيسها بالتنسيق مع الاقليم".